VÍDEO: Valverde reforça desejo de virada contra o City

Federico Valverde analisou o retorno aos treinos e projetou as expectativas para a reta final. DUGOU

Confira uma entrevista com Federico Valverde sobre a volta dos treinos no Real Madrid. O meio-campista uruguaio se diz ansioso pelo retorno dos jogos, principalmente pela possibilidade de virada da equipe sobre o Manchester City na Liga dos Campeões após derrota no Santiago Bernabéu.