Valverde sai de campo com a visão turva, exausto... e chorando!

O treinador do Real Madrid, Zinedine Zidane, foi o primeiro a fazer alterações no 'Clásico'. Fede Valverde teve de ser substituído quase aos 70 minutos do jogo no Camp Nou.

O meia uruguaio dividiu o meio-campo com Kroos e Casemiro, já que o técnico francês deixou Luka Modric, que não teve problemas, no banco.

Depois de uma jogada, Fede Valverde estava completamente exausto e com uma evidente falta de ar. Zidane percebeu isso e decidiu substituir um uruguaio exausto.

Cansado, Fede Valverde decidiu não ir nem cumprimentar Luka Modric e decidiu sair de campo pela linha mais próxima.

Aparentemente, segundo o jornalista Ricardo Rosety, Fede Valverde tinha a visão turva devido ao esforço e cansaço e as câmeras o capturaram com as lágrimas no rosto junto com um médico da equipe.