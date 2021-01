Valverde, um espectador neutro na final da Supercopa?

Neste domingo, o primeiro título da temporada 2020-21 é disputado no futebol masculino profissional. Barcelona e Athletic Club de Bilbao lutarão em La Cartuja pela Supercopa da Espanha.

Existem alguns jogadores que vestiram as duas camisas e treinadores que dirigiram os dois clubes. O último a fazê-lo foi Ernesto Valverde.

O 'Txingurri' primeiro liderou a equipe rojiblanca e depois o azulgrana. Há pouco mais de um ano, o Barcelona abriu mão dos seus serviços e, desde então, está sem equipe.

Assim, Valverde estará muito atento ao que se passa na noite de domingo no Estádio La Cartuja, como indicou 'Marca', visto que se enfrentam as duas equipes que ele dirigiu.

Claro, se for preciso escolher um, o treinador opta pelo time basco. “O Athletic tem um clima tão bom que é o melhor que já encontrei na minha carreira. Torço para o Athletic e treinar o clube pelo qual você torce e do qual é o seu ambiente torna as vitórias e as derrotas muito mais fortes”, indicou.