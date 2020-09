'VAMOS': Bale e Reguilón passam por exames médicos no Tottenham

O Real Madrid tem alguns nomes na sua rampa de saída, Gareth Bale e Sergio Reguilón são alguns deles. Mas a essa altura da janela, o clube espanhol teria encontrado um bom 'parceiro comercial'.

Isso porque, de acordo com 'VAMOS', o clube do Bernabéu teria acertado a ida dos seus dois jogadores ao Tottenham de José Mourinho. O programa assegura que ambos já teriam realizado os exames médicos no conjunto inglês.

O galês chegará por empréstimo aos 'spurs' e o Real Madrid terá que arcar com metade do seu salário até o final do contrato, que conta com uma opção de compra.

Já Reguilón deixará o Bernabéu em troca de 30 milhões de euros, mas o Real guardará uma opção de recompra válida pelos próximos dois anos, por 35 ou 40 milhões.