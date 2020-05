"Vamos ganhar a LaLiga"

Lucas Vázquez está confiante para reverter a vantagem do Barcelona. EFE/Javier Cebollada

O lateral-direito Lucas Vázquez alertou o Barcelona sobre as claras intenções do Real Madrid para quando a temporada recomeçar. Há tempo de sobra para reverter a desvantagem de dois pontos e, mais do que otimismo, o jogador mostra certeza da conquista.