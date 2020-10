Zidane projeta estreia na Champions e divulga lista do Real Madrid

Zidane concedeu entrevista coletiva nesta terça-feira, véspera da partida contra o Shakhtar Donetsk no Estádio Alfredo Di Stéfano. O técnico do Real Madrid ressaltou a importância da competição antes de divulgar a lista com os 19 jogadores convocados.

"É o que queremos. Estamos em casa e é um jogo de Champions. Nos preparamos para isso e é importante começar outra competição. Amanhã é um jogo de Champions e queremos começar bem”, afirmou o francês.

Perguntado sobre favoritismo, Zidane colocou o Real Madrid entre os grandes candidatos. “Sabemos quem somos e o que queremos. O importante é se preparar. Como sempre, há muitas equipes que podem ganhar a Champions, mas este clube está nesse grupo e tentamos ganhá-la todos os anos. Será complicado, vai haver momentos difíceis. Mesmo quando você ganha, passa por momentos complicados na temporada e é lógico. Nós, como muitas equipes, queremos e esperamos muito da Champions”, respondeu.

Ainda será preciso esperar para ver Hazard. “Voltou a pisar no gramado, a sua lesão foi um pouco mais demorada do que o previsto. Confio plenamente nas pessoas que trabalham aqui conosco. Espero que o vejamos em breve. Para nós, o importante é que entre e esteja conosco toda a temporada”, afirmou o técnico.

Sergio Ramos também será desfalque. “Sergio tem um problema, não treinou conosco esta manhã porque não queremos arriscar devido aos incômodos que apresentou. Amanhã veremos o que vai acontecer, mas hoje não treinou normalmente”, projetou antes de divulgar a lista sem o nome do capitão.

"Vamos mudar a dinâmica no jogo de amanhã, mas haverá sempre críticas, mesmo vencendo. Isco é um jogador decisivo, sempre o demonstrou e não tenho dúvidas de nada. Queremos mudar o chip e vamos fazê-lo, Isco em primeiro lugar. Não tenho qualquer dúvida disso”, acrescentou Zidane.

O treinador falou a respeito dos desfalques do adversário: “As baixas de alguns jogadores do Shakhtar não vão mudar nada, é uma equipe competitiva e vai jogar com jogadores que estarão preparados para fazer isso. É um plantel vasto. Nós temos que estar preparados para jogar contra uma equipa que é boa e já o demonstrou”.

O Shakhtar terá oito desfalques, dos quais seis são titulares. Não poderão jogar: Taison, Stepanenko, Kovalenko, Konoplyanka, Matvienko, Krystov, Allan Patrick nem Junior Moraes.

O francês foi questionado sobre os recentes maus resultados. “Acabamos por falar sempre do mesmo, sabemos o que temos de fazer. Quando perdemos há sempre críticas. Fizemos um mau jogo (contra o Cádiz), mas amanhã temos outro jogo para mudar isso. Trabalhamos dia a dia, estamos juntos e lutamos por tudo o que temos pela frente”.

“Nos dois jogos perdemos três pontos, é a realidade. Não vou entrar em detalhes. Sabemos o que queremos e não vai mudar o que fizemos depois de Mallorca no ano passado. Queremos jogar bem e ganhar, e nos preparamos para isso. Por vezes há jogos em que isso não sai bem. Temos um jogo amanhã e não sei o que vai acontecer no resto da temporada, mas vamos lutar e tentar fazer bem as coisas para que a nossa gente esteja orgulhosa. De vez em quando pode ser difícil, como no jogo do outro dia”, acrescentou.

Courtois também concedeu entrevista nessa terça-feira, e ainda foi alvo de comentário do técnico. “Mostrou sempre que é um grande goleiro. Teve que se adaptar a um grande clube como o Real Madrid. Penso que ninguém duvidou de Thibaut. Melhora diariamente e se vê, isso é bom e positivo para a equipe e para ele. Se todos os jogadores do nosso grupo renderem cem por cento seremos uma equipe difícil de bater, por isso vamos tentar e estar a cem por cento em todos os jogos”.

CONVOCATÓRIA DO REAL MADRID:

Goleiros: Courtois, Lunin e Altube.

Defensores: Militão, Varane, Nacho, Marcelo e Mendy.

Meio-campistas: Kroos, Modrić, Casemiro, Valverde e Isco.

Atacantes: Benzema, Asensio, Lucas V., Jović, Vini Jr. e Rodrygo.