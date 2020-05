Esta quarta-feira marca 33 anos do primeiro grande título de Johan Cruyff como treinador. O Ajax derrotou o Lokomotive Leipzig na final da Recopa da Europa com uma equipa que contou com Rijkaard, Van Basten e até Bergkamp.

Foi o futuro atacante do Milan que decidiu uma final equilibrada contra a equipe da Alemanha Oriental, graças a uma brilhante cabeçada que você pode se lembrar no vídeo abaixo.