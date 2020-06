Van de Beek e o "interesse claro" de United e Real

Van de Beek, meio-campista de 23 anos do Ajax, foi criado nas categorias inferiores do clube holandês e evoluiu até se tornar uma das principais peças da equipe principal.

Seu desempenho destacado despertou a atenção de gigantes europeus e levou o jogador a ter seu nome citado por rumores como possível reforço para equipes da Premier League e LaLiga.

Hoje membro da diretoria do Ajax, Van der Sar não esconde os contatos de ingleses e espanhóis no atleta. "O interesse de clubes como o Real Madrid e Manchester United em Van de Beek é claro", afirmou o antigo goleiro em declaração ao canal NOS.

O jornal 'Times' avança e diz haver uma queda no preço do atleta, passando de 55 milhões de euros a 40 milhões. Além disso, a publicação britânica aponta o clube inglês como o principal desejo do meia.

Na atual temporada, Van de Beek atuou em 37 partidas (36 como titular), marcou dez gols e deu dez assistências.