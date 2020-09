Na primeira semana de setembro, o Manchester United oficializou a contratação de Donny van de Beek, jogador procedente do Ajax que esteve na mira de outros gigantes.

Confira no vídeo uma entrevista do meio-campista holandês. Ele disse que conversou com vários colegas antes de tomar a decisão, o que reforçou um bom pressentimento para sua decisão final.