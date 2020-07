Van de Beek já pode esquecer o Real Madrid

Van de Beek é um dos vários nomes que soou como um possível reforço para o Real Madrid para a temporada 2020-21. Mas, pouco a pouco, sua transferência foi perdendo força.

De acordo com a mídia holandesa 'De Telegraaf', Van de Beek pode esquecer o desembarque no Santiago Bernabéu. O clube já teria dito ao jogador do Ajax que não tentaria contratá-lo.

"Se você deseja procurar outro clube, pode procurar", essas seriam as palavras que, segundo esta fonte, o Real teria dito a Van de Beek. Não há lugar para ele na Concha Espina.

Van de Beek realmente queria vestir-se de branco. O Real era sua primeira opção.

No entanto, na entidade merengue, eles teriam outros objetivos. Paul Pogba, do Manchester United, teria eliminado qualquer chance de Van de Beek. E é que o 'red devil' continuaria na mira do Real. Zinedine Zidane ama o francês e ninguém mais do que ele seria ideal para o meio-campo merengue.