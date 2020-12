Van der Vaart não hesitou: "Prefiro Cristiano a Messi"

Rafael Van der Vaart jogou duas temporadas no Real Madrid, em 2008-09 e 2009-10. No último ano, coincidiu com Cristiano Ronaldo sob as ordens de Pellegrini, o que o levou a conhecer o português no vestiário.

O holandês, em palavras ao 'Tuttosport', mudou o rumo da pergunta quando questionado sobre sua opinião sobre Ibrahimovic. "Zlatan não é o companheiro de equipe mais forte que já tive, foi Cristiano Ronaldo. Tive a sorte de jogar com ele no Real", afirmou.

Aproveitando o contexto, o ex-jogador de futebol não hesitou em responder ao eterno debate sobre quem é o melhor entre o português e Lionel Messi: “não haverá mais ninguém como Ronaldo e Leo. São fenômenos, mas entre os dois prefiro Cristiano porque o conheço de perto e tem uma mentalidade extraordinária e única. Além disso, ele venceu em todos os lugares e é uma máquina de 700 gols".

Por fim, ele se lembrou de uma história com CR7 que aconteceu quando ele coincidiu com ele no time merengue. “Uma vez, na véspera de uma partida, ele perdeu todos os pênaltis no treinamento, mas me disse: 'Rafa, não se preocupe: o jogo é amanhã'. No dia seguinte, ganhamos graças a um gol dele de penalidade máxima. Fantástico ", concluiu.