Haaland: Van Dijk é o zagueiro mais difícil de enfrentar

Virgil van Dijk é para muitos o melhor zagueiro do mundo em atividade, sendo eleito, inclusive, como o segundo melhor jogador do mundo no ano de 2019. Quem também compartilha desta opinião é Erling Haaland, atacante do Borussia Dortmund e grande sensação do futebol mundial.

Os dois craques ficaram frente a frente em duas oportunidades durante a fase de grupos da Champions League desta temporada, quando o norueguês ainda defendia o RB Salzburg, da Áustria.

No primeiro confronto, o atacante fez um gol na derrota por 4x3 em Anfield. Porém, Haaland não teve vida fácil na partida de volta, que também teve vitória dos Reds, desta vez por 2x0. Por isso, o jovem de 19 anos não exitou em responder qual o zagueiro que ele mais odeia enfrentar, e explicou o motivo.

“Van Dijk. Ele é muito bom. É forte, rápido. Tem todas as qualidades necessárias para um zagueiro”, revelou à revista France Football.

Haaland marcou oito gols em apenas seis jogos pelo Salzburg na Champions desta temporada e chamou a atenção de diversas equipes. O Dortmund venceu a concorrência de clubes como Manchester United e Real Madrid, por exemplo. Mas muitos acreditam que o norueguês esteja usando o time alemão apenas como um trampolim, para mais tarde se transferir a um gigante europeu por mais dinheiro. Porém, o norueguês disse não estar pensando nisso neste momento.

“Eu acabei de chegar. Estou muito feliz aqui. E quero conquistar muitas coisas com essa camisa ainda. É minha única preocupação. O estádio aqui me dá arrepios. Estou muito feliz”, explicou o atacante.

Pelo Dortmund, Haaland marcou 12 gols em seus primeiros dez jogos, incluindo os dois tentos que deram a vitória por 2x1 diante do PSG, pela primeira partida das oitavas de final da Champions League. Agora, os alemães vão ao Parc des Princes, em Paris, com portões fechados, decidir a vaga nas quartas de final do torneio. A partida acontece nesta quarta-feira (11), às 17h (de Brasília).