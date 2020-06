Van Ginkel, renovado com o Chelsea apesar de não jogar há dois anos

O Chelsea oficializou a prorrogação do contrato de Marco Van Ginkel até sexta-feira, 20 de junho de 2021. Como afirmado no comunicado do clube, será sua oitava temporada na equipe de Fulham.

Oito temporada nas quais o holandês só conseguiu jogar 98 minutos com o primeiro time 'blue', distribuídos por quatro partidas, e um total de mais oito jogos com a equipe B de Stamford Bridge.

As lesões contínuas do jogador de futebol o mantiveram à margem da equipe nos últimos dois anos. Na verdade, ele jogou sua última partida oficial em 6 de maio de 2018, vestindo a camisa do PSV.

Desde então, o holandês esteve envolvido em inúmeros contratempos, o que freou seu progresso como jogador profissional. Ainda assim, o Chelsea quer contar com ele para a próxima temporada e, portanto, chegou a um acordo com ele para sua renovação.