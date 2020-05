Van Nistelrooy desmente Capello: não disse que o vestiário cheirava a álcool

O holandês Ruud Van Nistelrooy, ex-jogador do Real Madrid, negou nessa quarta-feira que tenha dito ao seu ex-treinador Fabio Capello que o vestiário do Real "cheirava a álcool' no últimos meses de Ronaldo como madridista.

"Em relação a umas declarações atribuidas a Fabio Capello, dizendo que eu, naquele época, comentei que o vestiário do Real Madrid "cheirava a álcool", quero desmentir contudentemente essas afirmações. Esse vestiário demonstrou profissionalismo máximo desde o primeiro dia", escreveu Nistelrooy no Twitter.

O ex-atacante, que ganhou a Liga de 2007 com Capello no Real Madrid, se refere as declarações do italiano a televisão italiana 'Sky Sport'.

"O mais talentoso que treinei foi Ronaldo, o 'Gordo', para que vocês entendam. Mas também foi o que mais criou problemas no vestiário. Ele dava festas, qualquer coisa. Uma vez (o holandês Ruud) Van Nistelrooy me disse 'mister, aqui no vestiário está com cheiro de álcool'", disse.