Van Persie, o novo treinador de atacantes do Feyenoord

O Feyenoord confirmou a contratação de um velho conhecido. Craque aposentado, Robin van Persie vai trabalhar com o treinador Dick Advocaat e terá a missão de melhorar os atacantes da equipe.

Além de iniciar e concluir sua carreira no time dos Países Baixos, seu currículo tem experiências marcantes na seleção nacional e em outros clubes como Arsenal, Manchester United e Fenerbache.

"Acredito que é uma situação em que todos ganham. Vou ver aqui se isso me agrada e ajudarei um pouco o grupo", disse o ex-jogador após a confirmação de sua participação no corpo técnico, quando também afirmou que ainda se sente "mais jogador do que treinador".

Aos 37 anos, Van Persie inicia umo novo desafio na carreira no ano seguinte ao que marcou sua última temporada antes de pendurar as chuteiras.