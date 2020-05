Van Persie revela bofetada de Van Gaal no Mundial de 2014

Uma das grandes partidas da Copa do Mundo de 2014 foi entre o bom time da Holanda e a sensação do torneio, a Costa Rica, pelas quartas de final.

Na prorrogação, o treinador holandês, Louis Van Gaal tentou a substituição de Robin Van Persie, o atacante se recusou e acabou tomando um tapa na cara do comandante. É o que o próprio atacante falou no livro: "Van Gaal - O técnico e a Pessoa Total".

"O jogo chegou ao tempo extra e eu estava tendo cãibras. Louis gritou comigo: 'Eu vou te substituir'. Eu me virei e respondi: 'Não, não, há penalidades'. Ele disse para eu seguir em frente e garantir que converteria o pênalti", disse.

"Quando a prorrogação terminou e nos juntamos perto da linha lateral, ele chegou perto de mim e de repente me deu um tapa. Ele me deu um tapa de mão aberta e disse, com raiva: 'Nunca mais faça isso de novo'. Eu olhei para ele absolutamente perplexo. Fiquei em choque", completou.

A Holande venceu a disputa de pênaltis por 4 a 3 e chegaram as semifinais, onde foram eliminados pela Argentina. Na disputa pelo terceiro lugar ganharam do Brasil por 3 a 0.