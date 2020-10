Vinicius Júnior garantiu que a derrota para o Shakhtar Donetsk (2-3), na estreia na Champions League, se deveu ao fato de "ninguém ter conseguido fazer as coisas que 'Zizou' pediu e que agora é hora de 'treinar muito' já que eles jogaram 'mal'".

“Jogamos mal e estamos todos no mesmo barco. É difícil dizer qualquer coisa. Um jogo que ninguém conseguiu jogar bem, que ninguém conseguiu fazer as coisas que Zizou nos pediu. Temos de treinar muito e temos de pensar no 'Clásico', que é um jogo muito bom e concentrado na vitória", disse ele em declarações ao 'Movistar +'.

Vinicius não quis ficar sozinho com a má imagem dos primeiros 45 minutos. “Não só no primeiro tempo, temos que estar atentos que as duas partes definem os jogos. O mesmo aconteceu contra o Cádiz, não conseguimos manter a bola, a pressão... um pouco de tudo”, disse.

O brasileiro deixa claro que a receita é trabalho: “Acho que temos que continuar trabalhando e melhorando, com a cabeça na nossa melhor versão para ganhar coisas nesta temporada. Começamos bem a temporada, mas perdemos os últimos dois jogos e eles vão dizer que somos muito ruins, mas aqui estamos nós para fazer o nosso melhor pelo Real Madrid".