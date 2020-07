VAR ajuda o Real Madrid, mas não o Athletic Bilbao!

Demorou, mas finalmente o gol saiu no San Mamés. E foi aos 70 minutos, com a ajuda do VAR.

Marcelo estava rondando o gol do Athletic Bilbao e Dani García tentou proteger a bola até o final. Mas, na tentativa, ele pisou no brasileiro. O zagueiro do Real reclamou e pediu pênalti.

As imagens foram devidamente revisadas pela VAR. Elas mostram como Dani García pisa claramente em Marcelo dentro da área.

O árbitro apitou um pênalti a favor do Real. Sergio Ramos ficou encarregado de marcar o gol da partida. Ele enganou Unai Simón e colocou o time merengue à frente (0-1).

Apenas uns minutos depois, outro lance parecido aconteceu. Houve outro pisão, desta vez de Sergio Ramos em Raúl García na área merengue. Os jogadore do Athletic pediram o pênalti e o juiz disse que não houve intenção da pisada e, por isso, não foi marcado o pênalti.