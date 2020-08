VAR volta a evitar derrota do Flamengo

Na rodada anterior, o Flamengo viu o mesmo filme acontecer no Maracanã, com o Grêmio abrindo o placar sofrendo o empate nos minutos finais em pênalti com análise do VAR.

Neste domingo, foi a vez do Botafogo ver dois pontos escaparem da mesma forma. Pedro Raul marcou de voleio para o time visitante aos 94 minutos, mas Gabigol empataria logo depois.

O pênalti teve origem em toque de mão de Marcelo Benevenuto flagrado pela arbitragem de vídeo após Leandro Vuaden ver, inicialmente, lance normal. O atacante da camisa 9 converteu e evitou novamente o que seria a terceira derrota rubro-negra em cinco rodadas.

Vale lembrar que o VAR também anulou um gol do Flamengo no segundo tempo devido a um toque de mão de Bruno Henrique.

Com cinco pontos, o time de Domènec Torrent ocupa a 12ª posição. Já a equipe de Paulo Autuori, com uma partida a menos, está em sétimo e acumula seis pontos.

Pela sexta rodada, o Botafogo enfrenta o Internacional no próximo sábado. Um dia depois, Flamengo visita o Santos.