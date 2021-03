Varane, cansado de pedir Karim Benzema na França

Raphaël Varane chega à Data FIFA em uma de suas melhores temporadas no Real Madrid. O zagueiro tem minimizado seus erros e tem sabido conduzir o time merengue quando é preciso, principalmente na ausência de Sergio Ramos devido a lesão.

Antes de jogar pela França, perguntaram-lhe sobre as ausências de Karim na seleção francesa, apesar da enorme atuação que vem oferecendo em Chamartín. Ele não quis se prolongar muito, mas deixou escapar que Benzema mereceria jogar por seu país.

“Não quero falar o óbvio, já falei muito sobre esse assunto e a situação não mudou. Além disso, tenho um relacionamento com todas as partes, então prefiro não falar mais. Me dou bem com os dois treinadores e também com os meus companheiros e com Karim", explicou.

O zagueiro francês focou no atacante: “É um grande trabalhador e continua crescendo. Há muito ele joga o seu melhor futebol com eficiência e elegância. Dá gosto vê-lo jogar".

Varane também foi questionado sobre Zinedine Zidane e as possibilidades que o treinador merengue tem de assumir o banco dos 'les Bleus': "Para qualquer treinador francês, chegar à Seleção é uma meta. Deschamps está fazendo um ótimo trabalho e tem que se concentrar nas eliminatórias para a Copa do Mundo e para a Eurocopa, mas é normal que Zidane soe para o futuro”.

O jogador merengue reconheceu que o momento atual é o mais crucial da temporada e ressaltou que se preparou fisicamente durante todo o ano para estar no melhor nível. Além disso, ele falou da Champions League, onde a equipe merengue quer reconquistar o trono três anos depois: “Já sabemos que agora temos que jogar com as melhores equipes. Em 2018 já o fizemos e vencemos todos os campeões. Não é fácil".

Para finalizar, elogiou Mbappé e o PSG, outro dos grandes candidatos ao titulo europeu. "Kylian é jovem, mas cresceu enormemente e continua evoluindo. Aspiro jogar com os melhores e Kylian é um deles. Obviamente, Messi e Cristiano Ronaldo são fora do comum, mas acho que Kylian pode assumir".