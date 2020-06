Varane chega aos 200 jogos em LaLiga

Dia histórico para Raphäel Varane no Real Madrid. Nessa quarta-feira, o zagueiro do conjunto 'blanco' chegou a marca de 200 partidas disputadas com a camisa 'blanca' em partidas na Liga.

Varane chegou há nove temporadas no Real Madrid, com apenas 18 anos sendo uma das grandes promessas do futebol francês e acabou se consolidando no time do Bernabéu.

Na atual edição de LaLiga, o zagueiro disputou um total de 27 jogos onde marcou dois gols. A temporada em que mais jogou foi a passada com 32 partidas.

Varane se transformou no segundo jogador francês com mais jogos pelo Real Madrid. A liderança é do seu companheiro Karim Benzema, que já acumula 342.