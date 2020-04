Varane custaria 500 milhões de euros ao City

Raphaël Varane é uma realidade do futebol há anos, mas ele segue sendo jovem. Seus números para quem tem 26 anos são elogiáveis e fazem times como o Manchester City pensarem em buscá-lo para reforçar o sistema defensivo. No entanto, tudo indica que isso não passará do desejo.

E é que o time inglês já teria se informado de um obstáculo relevante, como 'Manchester Evening News' publicou neste domingo: uma cláusula de rescisão estratosférica.

A liberação de Varane depende do pagamento de nada mais e nada menos que 500 milhões de euros, um número exorbitante mesmo que se tratasse do melhor jogador do mundo.

Certamente, o ano sem conquistas com o Real Madrid após a conquista da Copa do Mundo, não satisfez o zagueiro francês no Real Madrid. Agora, em uma temporada com melhor performance, a bola parou devido à pandemia e seu nome volta a ser lembrado nas especulações do mercado. No entanto, essa quantia exigida pelos espanhóis parece inviabilizar qualquer movimento do City.