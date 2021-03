Varane e Deschamps enchem Dembélé de elogios

A figura de Dembélé está sendo uma das surpresas do 'Can Barça' desta temporada. O 'culé' é um dos melhores jogadores da atualidade do Barcelona e isso o levou de volta à Seleção Francesa.

O regresso a uma lista de 'les bleus', mais de dois anos após a sua última convocatória, apenas reafirmou a sua excelente forma, algo que tanto Deschamps, o técnico francês, como Varane, compatriota e companheiro de equipe, falaram aos meios de comunicação.

“Ele ainda é jovem. É capaz de fazer muita diferença e de fazer gols. Poderia fazer mais. Seria bom para ele e para nós sermos mais eficientes. Conforme ele amadurece, ele pode tomar decisões melhores, mesmo que os atacantes sempre têm períodos menos bons”, disse o treinador.

"Ousmane sempre teve essa capacidade de criar. Chutar é o mais difícil. O mais importante é sua habilidade de fazer a diferença. Ele tem seus momentos de brilho", acrescentou.

O zagueiro do Real Madrid também não hesitou em realçar o desempenho atual do seu compatriota. "Estamos muito felizes por vê-lo jogar a este nível. Ele teve várias lesões nos últimos anos. Está muito bem fisicamente, é essencial em campo e pode fazer a diferença", concluiu Varane.