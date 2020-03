Varane treina com um parceiro especial: seu filho!

Varane é um dos jogadores que se juntou para compartilhar sua sessão de treinamento em suas redes sociais durante o longo período de quarentena devido à crise do coronavírus.

Sim, o jogador do Real Madrid deu um toque divertido e familiar, acrescentando seu filho Rubén ao trabalho, que gostou do treino junto com seu pai, internacional francês com sua seleção.

"Sessão de treinamento com Rubén. Fique em casa", o zagueiro compartilhou um vídeo em que ele usava o garotinho como haltere, fazendo um intenso trabalho nos abdominais, enquanto Rubén contava suas repetições.