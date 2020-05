"Vardy é bom, mas não tanto"

A história de superação de Jamie Vardy ainda é uma das mais surpreendentes deste século. O atacante passou de um estranho das últimas divisões a uma estrela na Premier League, evoluindo até comandar o ataque da Inglaterra junto com Harry Kane.

No entanto, Roy Hodgson, que mais tarde o levou para a Seleção, não estava tão confiante em seu potencial em 2012. Naquela época, o atacante jogava no Fleetwood Town e várias equipes o seguiam a cada semana.

"Houve jogos em que havia até seis ou sete treinadores da Premier League e do Championship comigo", recordou Andy Pilley em um podcast.

O presidente da modesta equipe não esquece as palavras de Roy Hodgson: "Lembro-me de ir ao campo de Kidderminster. Sentei-me ao lado de Roy Hodgson, que era então o técnico do West Brom. Durante o jogo, ele me disse: 'Sim, é bom, mas nem tanto'".

Então, o técnico chegou à seleção e teve que rever suas impressões iniciais, pois convocou o agora jogador do Leicester para defender as cores do país.