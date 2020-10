Vasco acerta a contratação do português Sá Pinto

O Vasco da Gama acertou no fim da tarde desta terça-feira a contratação de Ricardo Sá Pinto. 'Goal' apurou que o treinador português de 48 anos vai assinar um contrato válido até o término do Brasileirão e deve viajar ao Rio de Janeiro já nesta quinta-feira. O avanço nas últimas horas das conversas entre as duas partes foi publicado inicialmente pelo GloboEsporte.com

Ricardo Sá Pinto chega ao Vasco para assumir a vaga de Ramon Menezes, demitido na semana passada.