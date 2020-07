Eliminado quando tentava chegar à semifinal da Taça Rio, o Vasco da Gama segue se preparando com foco no próximo desafio, marcado inicialmente para dia 9 de agosto, diante do Palmeiras, no Allianz Parque.

Confira as imagens exibidas no vídeo, que demonstram o ritmo de trabalho do Cruzmaltino pensando no início do Campeonato Brasileiro de 2020, que invadirá o calendário de 2021.