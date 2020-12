Assim vivemos o Vasco da Gama - Santos FC

98'

Fim de jogo no São Januário! Com o resultado o Vasco da Gama chega a 28 pontos e continua na 17ª posição da zona de rebaixamento, sem passar do Bahia, que tem a mesma pontuação, mas conta com uma vitória a mais e ainda não jogou nesta rodada. O Santos, por sua vez, segue com 38 pontos na oitava posição da tabela.