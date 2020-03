Vasco de Abel continua revoltando a torcida; veja as reações

O torcedor Cruz-Maltino encheu o estádio de São Januário, talvez pela última vez neste momento de pandemia do coronavírus Covid-19, mas seguiu a sua estressante rotina: resultado ruim seguido por cobranças fortes sobre o trabalho feito pelo técnico Abel Braga.

Nesta quinta-feira (12), o clube carioca voltou a jogar mal e perdeu por 1 a 0 para o Goiás, no jogo de ida válido pela terceira fase da Copa do Brasil. O zagueiro Fábio Sanches fez, no segundo tempo, o único gol da partida. Mas o Esmeraldino ainda poderia ter aumentado o placar.

O Gigante da Colina ainda teve um gol anulado antes de o resultado final ser construído, mas antes de empurrar para o fundo das redes Germán Cano tentou se proteger e acabou empurrando a bola com as mãos. A partida também teve cenas de briga entre vascaínos dentro de São Januário.