Vasco diz não haver propostas por Talles Magno

Talles Magno vem protagonizando especulações sobre uma suposta ida ao futebol europeu. A imprensa do Velho Continente cita o Benfica e o Sevilla como interessados no jogador do Vasco da Gama.

No entanto, o coordenador técnico Antônio Lopes falou ao canal Papo na Colina que "até o presente momento não chegou nada".

Aos 17 anos, é um dos destaques das categorias de base da Seleção Brasileira e integra o grupo principal do Cruz-Maltino.

Em janeiro, o nome de Talles começou a ser especulado no Barcelona, mas os rumores esfriaram. Um mês depois, ele sofreu uma lesão no quinto metatarso do pé esquerdo e passou por cirurgia. A quarentena serviu para ele se recuperar e ser desfalque por menos tempo, já que a previsão de recuperação era de três meses.

Segundo dados do ProFootballDB, entre os profissionais, o atacante soma 22 jogos, dois gols e uma assistência.

Na atual temporada, Talles tem 530 minutos em campo, divididos em sete partidas, seis deles como titular. Além disso, conta ainda com uma assistência. O seu contrato vai até o meio de 2021.