VÍDEO: a viagem do Vasco da Gama para enfrentar o Goiás

Goiás e Vasco se enfrentam neste domingo em partida no Serrinha marcada para as 20h30 (horário de Brasília). O jogo terá transmissão de SporTV e Premiere.

O time carioca vem de vitória na Copa Sul-Americana, mas tenta se recuperar no Brasileirão após começar bem com Ramon Menezes e cair de rendimento, entrando na zona de rebaixamento. Agora, o Cruzmaltino ocupa a 17ª colocação.

Confira aqui as prováveis escalações, desfalques e onde ver a partida. Veja no vídeo acima como foi a viagem do Gigante da Colina rumo a Goiânia para enfrentar o lanterna da competição.