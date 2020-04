Vasco perde quase 7 mil sócios após promoção

No final do ano passado, o Vasco lançou uma campanha para alavancar o seu quadro de sócios e acabou chocando o Brasil. O clube de São Januário passou de pouco mais de 30 mil para impressionantes 185 mil sócios.

Após conquistar a liderança no ranking de sócios no Brasil, o próximo passo era fidelizar esses novos... uma tarefa bem complicada que está sendo sentida na pele.

O clube já perdeu 6.751 mil sócios nos primeiros meses de 2020. O que levou o presidente do clube, Alexandre Campello a fazer um apelo a torcida.

"Nesse momento em que o clube ainda é mais atingido, gostaria primeiramente de agradecer à torcida por esse engajamento. Segundo: pedir que esse engajamento permaneça. Estamos nos aproximando de maio, um mês importante, quando se faz a renovação do sócio-torcedor. Conto com o apoio de vocês. O clube vai precisar muito dessa receita", disse o presidente do clube à VascoTV.