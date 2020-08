Vasco promete reforços para o Brasileirão

Após um Campeonato Carioca decepcionante, ficando de fora das semifinais tanto da Taça Guanabara quanto da Taça Rio, o Vasco quer surpreender no Brasileirão, que se inicia já na próximo dia 9.

O clube cruzmaltino estava se movimentando nos bastidores para reforçar o elenco do treinador Ramon Menezes antes do fim da janela de transferências. Quem garante isso é José Luís Moreira, gerente de futebol do Vasco.

"Vai ter novidade, sim. Manda eles (torcedores) terem paciência, a gente está trabalhando e não está parado. Não costumo falar muito, gosto mais de atuar. As coisas vão acontecer. As dificuldades são grandes, mas não vamos deixar de trazer o que a gente precisa", afirmou o jogador em entrevista à VascoTV, canal do clube no YouTube.

A ideia é que o Vasco entre no Campeonato Brasileiro para ambicionar posições altas na classificação. "Vamos procurar atender ao treinador da melhor maneira possível. Já já vamos ter novidades. Estamos fazendo um esforço para podermos ter um grande Brasileiro", completou Moreira.

Para que isso se confirme, o Vasco já se reforçou com dois destaques do Madureira no Carioca. O zagueiro Marcelo Alves e o atacante Ygor Catatau, que marcou três gols no Estadual, já foram anunciados e, inclusive, já treinaram com o restante do elenco.

Embora a boa fase de Germán Cano, o clube de São Januário está de olho em outro jogador para o ataque. O argentino Guilherme Parede, de 24 anos, está perto de assinar um empréstimo junto ao Talleres-ARG até o fim de dezembro de 2020 - caso este período seja confirmado, ele perderia as 11 rodadas finais do Brasileirão, que se encerra em fevereiro. O jogador já está no Rio de Janeiro.

A diretoria vascaína ainda busca um lateral-esquedo, posição que Henrique e Ramon Motta disputam atualmente. O clube também espera a contração de um meio-campista até o início do Brasileirão.