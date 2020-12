Vasco resiste à pressão do Santos e vence em casa

O Vasco chegou à 26ª rodada do Brasileirão ocupando a primeira posição da zona de rebaixamento, mas sem chances de deixar o 17º lugar neste fim de semana. Embalado pela classificação para a semifinal da Libertadores, o Santos chegou com time misto em função de lesões, negociações e desgaste físico.

O Peixe ditaria o ritmo do jogo, mas somente depois de ver Carlinhos abrir o placar para o time carioca aos oito minutos. A assistência foi de Leo Matos, que avançou pela direita e cruzou para o camisa 23 empurrar para dentro.

Os visitantes passaram a ter maior volume de jogo e insistiram em cruzamentos na área do Vasco da Gama. Uma cabeçada de Kaio Jorge defendida por Fernando Miguel foi a melhor oportunidade do time de Cuca, que também teve chances com Madson e Felipe Jonatan, mas sem perigo.

O Vasco, por sua vez, não voltou a finalizar contra o gol de John Victor no primeiro tempo e retornaria do intervalo para seguir resistindo ao ataque paulista.

A pressão do Santos aumentou com as entradas de Soteldo e Bruno Marques, que deram ainda mais trabalho à defesa cruzmaltina desde o início do segundo tempo.

O artilheiro Marinho também entrou em campo ao longo da etapa final para intensificar as tentativas constantes do Peixe. A melhor oportunidade foi de Felipe Jonatan, que tabelou com Bruno Marques e exigiu defesa difícil de um Fernando Miguel inspirado.

Sem conesguir criar jogadas ofensivas, a equipe anfitriã conseguiu resistir à pressão e ainda chegou perto de decretar a vitória nos acréscimos, com Tiago Reis, que teve a única finalização do Cruzmaltino no segundo tempo, mas parou em defesa do goleiro John.

Com o resultado o Vasco da Gama chega a 28 pontos e continua na 17ª posição, sem passar do Bahia, que tem a mesma pontuação, mas conta com uma vitória a mais e ainda não jogou nesta rodada. O Santos, por sua vez, segue com 38 pontos na oitava posição da tabela.

As equipes voltam a campo para a 27ª rodada no próximo domingo, quando o time de Sá Pinto visita o Athletico Paranaense e o de Cuca recebe o Ceará.