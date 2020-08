VÍDEO: Vasco testa jogadores da base para retorno dos treinos

Os Meninos da Colina, assim com a comissão técnica, realizaram os testes de Sorologia e RT PCR na última semana. Nenhum atleta ou membro da comissão testou positivo para Covid-19. Com todo cuidado e seguindo o protocolo estabelecido pelo Departamento Médico do Gigante, o sub-20 retoma integralmente seus treinamentos visando a disputa do Brasileiro, da Copa do Brasil e do Campeonato Estadual.