Vasco treina em Goiânia para enfrentar o Caracas na Sul-Americana

Com possíveis desfalques, o Vasco da Gama se prepara pensando no duelo de volta da segunda fase da Copa Sul-Americana de 2020, quando a equipe carioca enfrenta o Caracas na Venezuela.

Poucas horas após empatar com o Goiás pelo Brasileiro, o Vasco retornou aos trabalhos, dessa vez visando a decisiva partida na Venezuela. Em Goiânia, o treinador Ricardo Sá Pinto comandou a primeira atividade voltada para o confronto.

Confira no vídeo acima o treinamento realizado no CT do Dragão, casa do Atlético Goianiense. Talles é a principal dúvida e faz trabalho intensivo para se recuperar de um trauma na bacia.

Na semana passada, o time treinado por Ricardo Sá Pinto venceu o jogo de ida, em casa, por 1 a 0. Com isso, o time se prepara pensando em voltar, no mínimo, com um empate para garantir a vaga.