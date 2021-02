Vasco x Bahia: prováveis escalações, desfalques, horário e onde assistir

Vasco da Gama e Bahia fazem um confronto direto contra o rebaixamento neste domingo pela 33ª rodada do Brasileirão. A bola rola no gramado do São Januário a partir das 16h (horário de Brasília), em jogo que terá transmissão da Globo e do Premiere.

Em 14º lugar, a equipe de Vanderlei Luxemburgo tem 36 pontos (a um do Z4) e vem de empate por 1 a 1 contra o Palmeiras. Após o jogo, o técnico providenciou dias especiais de trabalho em Atibaia, com direito a churrasco de confraternização para unir o grupo e diminuir a pressão.

Enquanto Werley (lesionado) é o único desfalque do Vasco, o time de Dado Cavalcanti não conta com Matheus Bahia, Elton e Mateus Claus (lesionados) e Índio Ramírez (suspenso).

Vindo de vitória por 2 a 1 na quinta-feira sobre o Corinthians, o Bahia soma 35 pontos e está em 16º, escapando da zona de rebaixamento por superar o Fortaleza nos critérios de desempate.

Prováveis escalações

Vasco da Gama: Fernando Miguel; Léo Matos, Ricardo Graça (Marcelo Alves), Leandro Castan e Henrique; Bruno Gomes, Leonardo Gil e Benítez; Yago Pikachu, Cano e Talles

Bahia: Douglas; Nino Paraíba, Ernando, Lucas Fonseca e Juninho Capixaba; Gregore, Ronaldo e Daniel; Rossi, Thiago Andrade e Gilberto