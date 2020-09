Vasco x Botafogo: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Valendo a classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil, Vasco e Botafogo entram em campo na noite desta quarta-feira (23), às 21h30 (de Brasília), em São Januário. A partida terá transmissão ao vivo na TV Globo, além do canal SporTV, na TV fechada.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

Data: Quarta-feira, 23 de setembro de 2020

Local: São Januário - Rio de Janeiro

Horário: 21h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

A partida terá transmissão ao vivo na TV Globo, além do canal SporTV.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Após ter vencido o primeiro jogo por 1 a 0, o Botafogo precisa apenas de um empate para avançar na Copa do Brasil, enquanto o Vasco tem que vencer por dois gols de diferença para seguir adiante, ou repetir o placar do jogo da ida para levar o duelo para os pênaltis.

Para o confronto, o técnico Paulo Autuori deve voltar com a sua principal formação após poupar boa parte da equipe no empate sem gols com o Santos na última rodada do Brasileirão.

No entanto, o jovem Luis Henrique, em negociações com o Olympique de Marseille, está fora.

Já o Vasco segue sem contar com o técnico Ramon Menezes, com Covid-19, mas poderá ter o retorno de Andrey e Vinícius. Carlinhos, Juninho e o zagueiro Ricardo Graça, por outro lado, seguem fora.

Confira as prováveis escalações

Vasco: Fernando Miguel; Yago Pikachu, Miranda, Leandro Castán e Henrique; Fellipe Bastos, Andrey e Benítez; Guilherme Parede (Vinicius), Talles Magno e Cano.

Botafogo: Gatito; Benevenuto, Forster, Kanu; Kevin, Caio Alexandre, Honda, Victor Luís; Bruno Nazário, Matheus Babi, Kalou.