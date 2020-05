Vasco x Botafogo por Yaya Touré: entenda a disputa pela contratação

Yaya Touré parecia estar, mais uma vez, perto de assinar com o Botafogo, mas em vídeo divulgado nas redes sociais de Luiz Roberto Leven Siano, candidato à presidência do Vasco, nesta quinta-feira (21/05/2020), o marfinense deu a entender ter chegado a um acerto com o clube de São Januário caso Leven Siano vença o pleito.

“Vai, Vasco! Vejo vocês em breve”, disse o jogador de 37 anos, elogiando o projeto para o futebol do Cruz-Maltino. Yaya também já havia gravado um vídeo para o Botafogo, meses antes, que acabou vazando, deixando evidente que sempre esteve dividido sobre qual seria o seu destino se de fato vier para o Brasil.