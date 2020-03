Vazam supostas conversas do 'caso Ronaldinho'

Ronaldinho ainda está imerso nos problemas com a Justiça do Paraguai. A origem de seus passaportes o levou a estar em uma situação complicada após sua segunda prisão. Agora, as supostas conversas sobre o pedido dessa documentação vieram à tona.

As testemunhas Wilmondes Souza Lira, empresário brasileiro e amigo dos irmãos Assis, também foram presos. Paula Lira, sua esposa, foi quem apresentou os irmãos a Dalia López, que escapou no último sábado depois de saber do mandado de prisão, segundo o 'Globoesporte'.

Paula colaborou com a Justiça do Paraguai e, após apresentar seu testemunho, deixou o país. Mas agora, como publicado pela mídia mencionada, vazaram as supostas conversas entre Paula e Dalia, nas quais falam sobre os passaportes de Ronaldinho e seu irmão.

Como Wilmondes disse em sua declaração, "Dalia recebeu a documentação e a entregou a Paula em Assunção". Algumas palavras que vão de acordo com a troca de mensagens que foram publicadas.

Essas capturas mostram várias imagens nas quais aparecem os passaportes dos irmãos Assis em conversas durante o mês de janeiro:

- Agora só falta o do Roberto.

+ O que houve com o dele?

- Tenho que continuar esperando.

+ Vai dar certo.

- Hoje também vai estar, mas ainda não sabemos que horas.

+ Ok, temos tempo ainda.

- Essa angústia está me matando, amiga. Primeira vez que isso acontece!!

Após essa troca de mensagens, Dalia supostamente mandou várias fotos já com os passaportes de Ronaldinho e seu irmão Roberto. Meses depois, ambos foram detidos no Paraguai.