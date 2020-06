Vazam as próximas rodada de LaLiga: Barça-Atleti no dia 30 de junho

O Barcelona-Atleti no Camp Nou já pode ter uma data. 'El Partidazo de COPE' revelou quais seriam as próximas rodadas do Campeonato Espanhol tanto na Primeira como na Segunda Divisão, e o duelo entre 'culés' e 'colchoneros' seria no dia 30 de junho.

Mas esse não foi o único jogo revelado. Da primeira, divulgaram as rodadas 32 (com um Sevilla-Valladolid no dia 26 de junho), 33 (que termina com um Real Madrid-Getafe no dia 2 de julho) e a 34 (que começa com um Atleti-Mallorca no dia 3 de julho).

Na Segunda Divisão os duelos das rodadas 36, 37 e 38 foram revaldos. É importante destacar que essa informação não é oficial, tendo em vista que LaLiga ainda não se manifestou.