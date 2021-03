O portal especializado 'Footy Headlines' vazou imagens daquela que será a camisa principal do Barcelona para a temporada 2021-22.

A camisa traz, como é habitual, as cores azulgrana características do conjunto catalão. A grande sacada da Nike para essa camisa foi a reprodução do escudo. O que agradou os 'culés'.

De acordo com a citada fonte, os calções devem ser completamente azuis, embora "ainda não esteja decidido".