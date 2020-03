Vazam o que seria a próxima camisa do Real Madrid

Com a pandemia do coronavírus, nada se sabe sobre o que será desta temporada, nem sobre quando começará a próxima. Tudo é um mistério enquanto a crise não apresenta uma indicação de final.

Através das redes sociais, circula o que poderia ser a nova camisa do Real Madrid, revelada pelo portal especializado 'FootyHeadlines' e por imagens no PES (Pro Evolution Soccer), jogo de futebol no videogame.

Neles se pode ver uma camisa branca com acabamentos no pescoço e nos ombros, mas a principal novidade estaria nas mangas. Esta parte apresenta um chamativo desenho em rosa e azul marinho.

O segundo uniforme seria rosa e teria detalhes nas mangas em azul e branco. O terceiro ficaria preto com rosa. No momento, essas imagens não foram confirmadas como os modelos oficiais.