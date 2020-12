Veja a seleção dos melhores da Fifa; Neymar ficou fora

Durante a cerimônia de entrega do prêmio The Best da Fifa, também é anunciado o time ideal do ano. Desta vez o único brasileiro na lista foi o goleiro Alisson, que perdeu o prêmio de melhor na posição para Manuel Neuer. Neymar, que já não ficou satisfeito de não entrar na disputa final pelo maior prêmio da noite, não esteve entre os onze.

Jogadores do Bayern de Munique, grande campeão da temporada de 2019-20, dominaram o "time dos sonhos", foram quatro indicados, o maior número de uma só equipe. Pela lateral, Alphonso Davies, no meio Joshua Kimmich e, no ataque, o grande favorito ao prêmio de Melhor Jogador, Robert Lewandowski. Além deles, Thiago Alcântara, que trocou o time alemão pelo Liverpool no início da temporada 2020-21, também ficou entre os onze.

Os outros dois jogadores do ataque são os também finalistas ao prêmio, Cristiano Ronaldo e Lionel Messi. Uma das surpresas foi a ausência de Neymar, que era cotado, inclusive, a chegar à fase final da competição por melhor do mundo, depois da grande temporada que fez, lendo o PSG à final da Liga dos Campeões. O brasileiro, então, não vai levar nenhum prêmio neste ano.

O Brasil, porém, teve seu representante. Depois de perder o prêmio de Melhor Goleiro para Manuel Neuer, Alisson foi escolhido como o goleiro do time ideal. A grande temporada que ele fez pelo Liverpool, ajudando o time a chegar em seu primeiro título inglês em 30 anos, o colocava como forte candidato na briga pelas duas honrarias.

Quem está na seleção dos melhores da Fifa em 2020?

Goleiro: Alisson (Liverpool)

Alisson (Liverpool) Laterais: Alexander-Arnold (Liverpool) e Alphonso Davies (Bayern de Munique);

Alexander-Arnold (Liverpool) e Alphonso Davies (Bayern de Munique); Zagueiros: Virgil van Dijk (Liverpool) e Sergio Ramos (Real Madrid);

Virgil van Dijk (Liverpool) e Sergio Ramos (Real Madrid); Meio-campistas: Joshua Kimmich (Bayern de Munique), Kevin De Bruyne (Manchester City) e Thiago Alcântara (Bayern de Munique);

Joshua Kimmich (Bayern de Munique), Kevin De Bruyne (Manchester City) e Thiago Alcântara (Bayern de Munique); Atacantes: Lionel Messi (Barcelona), Cristiano Ronaldo (Juventus) e Robert Lewandowski (Bayern de Munique).

Como a seleção foi escolhida?

O time dos onze foi eleito por meio de uma votação do FifPro (Federação Internacional dos Jogadores Profissionais de Futebol). Foram milhares de atletas ao redor do mundo que, juntos, elegeram o time revelado na cerimônia do The Best, que aconteceu nesta quinta-feira, 17 de dezembro, na sede da Fifa.

Por acontecer em um formato diferente da escolha dos prêmios entregues pela Fifa, a seleção pode ter casos como o de Manuel Neuer e Alisson, onde um perde na categoria e é eleito para o time.