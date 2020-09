VÍDEO: a chegada de Sarrafiore como reforço do Coritiba

Martín Sarrafiore é o novo reforço do Coritiba, que conta com o empréstimo do meia acertado junto ao Internacional. O contrato vale até o fim desta temporada.

"O Coritiba é um clube muito grande e vim para cá porque pode ser importante para minha carreira, para minha experiência. Vou tentar fazer o melhor pelo clube e para todo mundo aqui", disse o argentino em sua entrevista à TV Coxa.

Confira no vídeo acima imagens da chegada de Sarrafiore ao time paranaense.