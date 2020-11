Com um gol de Moise Kean e dois do argentino Angel Di Maria, a equipe muito desfalcada do Paris Saint-Germain conseguiu uma vitória tranquila sobre o Rennes, com placar de 3 a 0.

Confira no vídeo acima os bastidores fora e dentro de campo do triunfo dos comandados de Thomas Tuchel pela 10ª rodada da temporada 2020/21 da Ligue 1.