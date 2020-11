VÍDEO: o vestiário do Corinthians após empate com dois atletas a menos

Vestiário do Corinthians teve momento de união após empate com dois jogadores a menos. DUGOUT

Confira o que disseram alguns jogadores e o técnico Vágner Mancini no vestiário do Corinthians após o empate contra o Grêmio, por 0 a 0, na Neo Química Arena. Time alvinegro conseguiu superar as duas expulsões na partida para sair de campo com um ponto no Campeonato Brasileiro de 2020.