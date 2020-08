No último dia 19/08, o Flamengo anunciou oficialmente a contratação do lateral-direito Maurício Isla. O chileno de 32 anos chega para ocupar a vaga deixada por Rafinha, que se transferiu para o futebol grego.

No curriculo, passagens por clubes como Juventus, Udinese, Cagliari e Olympique de Marselha, além de ser um fixo na seleção chilena.

No vídeo acima, você confere como foi chegada do craque no Rio de Janeiro.