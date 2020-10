Veja como Messi foi recebido quando chegou ao estádio!

O 'Clásico' não podia receber os torcedores no Camp Nou, mas não era proibido se aproximar dos portões para encorajar os jogadores na chegada. Foi o que aconteceu com Leo Messi, que, ao chegar em seu carro, percebeu que muitos fãs o aguardavam.

Esses, em dezenas, se amontoaram, com máscaras no rosto, para gritar a seu capitão e motivá-lo diante de uma das partidas mais importantes do mundo, senão a mais. O argentino foi titular e teve que ser o líder de um time tocado depois de sua péssima temporada anterior.

Várias câmeras capturaram o momento, que se tornou viral nas redes sociais. Meios de comunicação como o 'SportsCenter', muitos torcedores... a imagem circulava por toda a Internet entre mensagens de apoio ao Barça e de preocupação com a situação pandémica.

Devemos lembrar que o amor que os fãs dão a Messi vai parecer vital. 'La Pulga' queria sair do mercado de verão por desentendimentos com a diretoria chefiada por Josep Maria Bartomeu e, quanto mais amado se sente, talvez mais queira continuar no time.