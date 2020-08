VÍDEO: Domènec Torrent em ação em treino do Flamengo

Confira como foi o segundo treino de Domènec Torrent no Flamengo. Na segunda-feira, mesmo dia em que desembarcou no Brasil, o treinador espanhol concedeu sua primeira entrevista coletiva e já teve contato com os atletas no centro de treinamento.

Nesta terça-feira, os trabalhos foram retomados para dar sequência à preparação para a estreia no Campeonato Brasileiro, contra o Atlético-MG.